Una donna è stata scoperta piangendo in macchina, dopo essere stata maltrattata dal suo partner, ma non ha presentato denuncia

Una donna è stata malmenata dal suo fidanzato e rinvenuta piangente all’interno della sua auto (sebbene non abbia poi proceduto a denunciarlo) a seguito dell’aggressione avvenuta in zona Lambrate durante la notte. La povera vittima è stata poi condotta all’ospedale. È stata una passante a trovare la donna, visibilmente scossa e in lacrime, rannicchiata all’interno della sua vettura. Quando la passante ha voluto sapere cosa fosse accaduto, la donna le ha confessato di essere stata aggredita dal compagno. Tuttavia, nonostante mantenuto il silenzio davanti alle forze dell’ordine, questo non ha impedito l’arresto del fidanzato. Un uomo peruviano di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza fisica. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo, nella notte tra lunedì e martedì, aveva attaccato la sua fidanzata, una donna peruviana di 32 anni. La vittima, colpita al viso con uno zaino pesante, è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli, dopo essere stata trovata all’incirca verso l’una in zona Lambrate. La persona che ha dato l’allarme e ha chiamato sia medici che polizia è stata la stessa che, rientrando a casa, ha avvistato la donna in lacrime all’interno dell’automobile. La donna di 32 anni ha ammesso alla testimone che era stato proprio il fidanzato a picchiarla, anche se questa dichiarazione non è stata poi riconfermata quando presenti le forze dell’ordine. Nonostante questo, il fidanzato è stato comunque messo sotto arresto.