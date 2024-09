Un uomo è rimasto ferito a seguito del crollo di una pensilina presso la stazione. Questo incidente ha causato l’interruzione della circolazione

Un 34enne è risultato ferito a causa del crollo di una pensilina alla stazione di Monza martedì mattina. L’incidente ha provocato la sospensione temporanea dei servizi ferroviari verso Milano, Lecco e Bergamo. L’uomo ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale in ambulanza.

L’incidente è avvenuto sul marciapiede dei binari della stazione monzese poco prima delle 10.30, al momento pieno di viaggiatori che hanno assistito all’accaduto. Come riferito dai vigili del fuoco, l’incidente è stato causato dal “crollo di una pensilina costruita in cemento armato”.

Il ferito, un uomo 34enne, è stato soccorso in una situazione di emergenza di codice giallo ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza. La circostanza esatta dell’incidente sta ancora venendo chiarita.

I vigili del fuoco, che si sono assicurati che l’area fosse sicura e chiusa, hanno confermato la totale interruzione del servizio ferroviario sia in direzione di Milano che lungo le linee per Bergamo e Lecco.