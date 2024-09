Un uomo di 46 anni è stato posto in arresto per aver sparato al proprio fratello nel tentativo di proteggere la loro madre

Il 17 settembre 2024, un uomo italiano di 46 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di lesioni personali gravi e porto illegale di arma da fuoco. L’arresto è scattato in seguito a un episodio avvenuto il 7 maggio dello stesso anno, durante il quale l’arrestato aveva sparato al fratello minore per difendere la loro madre. La misura cautelare, consistente in un arresto domiciliare monitorato tramite braccialetto elettronico, è stata eseguita da agenti della Polizia di Stato.

Lo scontro tra i due fratelli era avvenuto in un appartamento in via Lorenteggio, situata nella periferia sud-ovest di Milano. La discussione sarebbe stata innescata dall’aggressione della madre da parte del fratello minore, presumibilmente per banali motivi. La decisione di allertare i soccorsi era di chi poi si è rivelato l’autore degli spari, risiedente in un’abitazione differente. Durante la rissa, il fratello maggiore, intervenuto a difesa della madre, avrebbe afferrato una pistola e sparato al minore, colpendolo alla gamba sinistra.

Intervenute sul posto, le forze di soccorso hanno presto trasportato la vittima all’ospedale San Carlo di Milano, dove è stata riscontrata una frattura del femore inflitta dai proiettili. L’operato, durato oltre 40 giorni, ha richiesto ulteriori cure mediche. In seguito le indagini hanno portato a identificare la violenta reazione del fratello maggiore come causa dell’episodio, corroborata da diversi elementi emersi durante le indagini.

L’individuo è attualmente in arresto domiciliare, con strumenti di monitoraggio elettronico.