Un giovane di 19 anni è stato pugnalato per strada a Milano e ora è in condizioni critiche al Policlinico

Un giovane di 19 anni è stato rinvenuto travolto da una ferita da coltello profonda sulla schiena a Milano, durante le prime ore della notte. Il ragazzo, trasferito urgentemente in ospedale, si trova in condizioni critiche. L’indagine è in corso per determinare le circostanze dell’incidente. L’assalto si è verificato martedì 17 settembre intorno alle 3.30 del mattino, su Viale Omero, all’altezza del civico 20/24, nel quartiere Corvetto. Il ragazziòo, di origine straniera, è stato attaccato da dietro. I paramedici del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente con un’ambulanza e un veicolo medico, e hanno prontamente trasferito il paziente in codice rosso al Policlinico di Milano. Né che la dinamica né le cause di questa violenta aggressione sono ancora chiare, e gli agenti di polizia stanno investigando per far luce sulla vicenda.