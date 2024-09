Un ciclista anziano è stato colpito nell’area milanese: le sue condizioni sono critiche

Un uomo di 75 anni è ricoverato in stato critico dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Questo incidente tragico è avvenuto a Cassano d’Adda, in zona Milanese, poco dopo le 19, in viale Europa. L’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 ha permesso di trasportare immediatamente l’anziano ferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con codice rosso. Hanno dedicato un po’ di tempo per fornire le cure mediche iniziali alla vittima sul luogo del sinistro, prima di portarlo al pronto soccorso. Sembra che l’uomo sia stato colpito da un furgoncino mentre stava andando in bici. La polizia locale si è recata sul posto per condurre le indagini necessarie e gestire il traffico. Sarà compito loro delucidare i dettagli precisi dell’incidente.