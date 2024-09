Un appassionato è stato investito e ha perso la vita mentre attraversava l’autostrada di fronte all’aeroporto

Un inglese di 51 anni è stato colpito da diverse auto e ucciso istantaneamente mentre cercava di attraversare a piedi l’Autostrada A4, tra Seriate e Bergamo, nei pressi dell’aeroporto di Orio al Serio, durante la notte tra lunedì e martedì. Secondo le prime ipotesi, la vittima, che era appena arrivata in Italia su un volo da Manchester, sarebbe stata un tifoso del Liverpool in Italia per la partita contro il Milan della Champions League prevista per martedì sera allo Stadio San Siro di Milano. Tuttavia, non è ancora chiaro perché la vittima abbia tentato di attraversare l’autostrada a piedi. Una delle ipotesi suggerisce che stesse cercando di raggiungere a piedi un hotel e non si sia reso conto del pericolo a causa del navigatore. Le autorità di Novate stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidenza, nonostante l’immediatezza dell’arrivo di due team dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu).