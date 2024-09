Presentiamo The Loop, una corsa a staffetta dedicata alle imprese

La staffetta aziendale The Loop Milano è stata annunciata ieri mattina presso la Confcommercio Milano e avrà luogo la mattina di domenica 20 ottobre, iniziando alle 9.30 da CityLife. L’evento, progettato e gestito da MG Sport con il sostegno di Confcommercio – Imprese per l’Italia (Milano-Lodi-Monza e Brianza), rientra a Milano a seguito del trionfo del novembre 2023, in cui oltre 100 staffette composte da 4 corredori ognuna si sono affrontate, e del successivo trionfo di maggio 2024 al Circo Massimo di Roma. Fra gli ospiti presenti erano il segretario generale della Confcommercio Milano, Marco Barbieri; il direttore generale di MG Sport, Andrea Trabuio; Elena Giliberti, direttore generale di Sport Senza Frontiere; Luca Mongiardini, partner di Eukinetica; e Francesca Milani, responsabile commerciale per la sostenibilità di ClimatePartner.