Perde il controllo della sua bici e finisce scontrandosi con un minibus

Nel tardo pomeriggio di ieri, un tragico incidente ha avuto luogo in corso Europa. Un signore di 75 anni, residente a Cassano d’Adda, era in bicicletta quando ha urtato un veicolo di trasporto pubblico e ha fatto una brutta caduta, colpendo fortemente la testa contro il suolo. Diverse persone che transitavano hanno immediatamente chiamato il 118, che ha prontamente inviato un’ambulanza e un’auto medica. Dopo aver effettuato le prime verifiche sul luogo dell’incidente, il personale sanitario ha condotto il settantacinquenne, in codice rosso, all’ospedale più vicino. Secondo i testimoni, il pullman del servizio pubblico e l’anziano in bicicletta procedevano affiancati sulla stessa corsia di corso Europa. Sembrerebbe che, improvvisamente, il ciclista abbia virato a sinistra, entrando in collisione con il veicolo parallelo. L’autista del mezzo pubblico, nel tentativo di evitare l’urto, ha dovuto invadere la corsia opposta, fortunatamente vuota in quel momento. Non è ancora chiaro quale possa essere stata la causa dello sbandamento della bicicletta. Non si esclude l’ipotesi che il settantacinquenne possa aver avuto un malore, perdendo così il controllo del mezzo. L’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri della tenenza di Cassano, che erano presenti sul luogo per effettuare i rilievi e gestire il traffico.