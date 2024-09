Le famiglie finiscono sempre per sostenere i costi

Daniela Faggion, direttrice dell’Associazione genitori “Amici della Leonardo” della primaria Leonardo Da Vinci, ci racconta come hanno messo in atto un “servizio supplementare” gestito dai genitori e con la partecipazione di educatori di una cooperativa, che copre le ore mancanti fino alle 16:30. Dice che quest’ultimo rappresenta l’unica soluzione per gestire i giorni pieni di impegni. Nonostante questo, il problema persiste, dato che le famiglie continuano a essere quelle che devono affrontare le spese perché le disposizioni non vengono attuate in tempo. Faggion ha una figlia in terzo anno delle elementari e un figlio che sta per iniziare la scuola media. Senza il “servizio supplementare”, sarebbe impossibile per lei accompagnare e ritirare il figlio maggiore a scuola, almeno nelle prime giornate.