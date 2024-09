La sceneggiatura si ripete anno dopo anno

Ogni anno, siamo costretti a gestire un programma irregolare per compensare la carenza di docenti e personale scolastico in generale. Mio figlio è al quinto anno di scuola elementare alla scuola Bacone, e la sua classe, fortunatamente, ha ora un team docente completo dopo tre anni di incertezze. Ma che dire delle altre classi? Per quanto ho potuto capire, molte prime classi sono ancora carenti di insegnanti titolari. Queste sono le riflessioni di Pamela Del Grosso. Non si raggiunge mai il mese di settembre con l’organizzazione che spereremmo di avere. Noi, come genitori della Bacone, abbiamo risolto il problema contribuendo con una piccola somma per gli educatori che si prendono cura dei nostri bambini fino alle 16.30, in attesa che le cose ritornino alla normalità. La maggior parte dei genitori ha concordato con questa soluzione.