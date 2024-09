“La risposta? L’abbiamo scoperta noi.”

Durante l’estate, i genitori incontrano vari problemi, dovuti alla chiusura delle scuole per tre mesi. Tuttavia, Anna Conti, presidente dell’associazione “I Baconiani” della scuola elementare Bacone a Città Studi, sottolinea che anche il mese di settembre porta i suoi problemi. Il fatto che ci sia un orario ridotto rende le cose difficili per le famiglie, in particolare se entrambi i genitori sono impegnati con il lavoro. Tuttavia, hanno trovato una soluzione per gestire questa situazione: assumere educatori per occupare i bambini con giochi e attività fino alle 16.30. Questa soluzione è stata accettata da 300 su 400 famiglie (escludendo le famiglie con bambini più piccoli che ancora si stanno adattando), ognuna delle quali contribuisce con un pagamento di 20 euro.