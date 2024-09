Io mi occupo dei ragazzi in diverse strutture educative

Elisa Lorenzini è una mamma con due figli, ed entrambi frequentano scuole diverse. Il suo primogenito ha cominciato la quinta elementare alla scuola primaria Bacone, mentre la più piccola ha preso il via con il suo primo anno all’Istituto Simona Giorgi in viale Brianza. La sua decisione di scegliere due istituti differenti è dettata dalla speranza di ottenere maggiore stabilità, dato che alla Bacone c’è stato un continuo alternarsi di dirigenti e il suo primogenito ha ottenito un insegnante di ruolo stabile solo al suo quarto anno. In questi giorni, la più piccola finisce la scuola alle 12.30 e il più grande alle 16.30. Tuttavia, si profila una sfida quando entrambi termineranno le lezioni alla stessa ora, considerando che frequentano due scuole differenti. Per risolvere questo problema futuro, Elisa prevede di collaborare con altre famiglie e di incontrare il suo figlio più grande a metà strada. Sottolinea che l’importanza della collaborazione tra genitori è fondamentale per andare avanti.