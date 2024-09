Inizio del periodo di domande per l’affitto delle precedenti abitazioni popolari

È stato avviato, da ieri e fino al 20 ottobre, il recente avviso per l’assegnazione in affitto delle abitazioni di servizi alloggiativi pubblici, precedentemente conosciute come case popolari, situate nella regione del Rhodense. La richiesta di assegnazione può essere effettuata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata della Regione Lombardia, dove sono disponibili tutte le informazioni sul bando.

Le domande possono essere presentate per una proprietà immobiliare nel comune residenza del richiedente, oppure nel comune dove il richiedente lavora. Se non ci sono unità abitative appropriate nel comune residenza o nel comune di lavoro, una domanda può essere presentata per un altro comune che appartiene alla stessa area zonale di residenza o lavoro.

Famiglie in stato di bisogno possono fare domanda per case situate nel loro comune di residenza. Nel caso in cui non sia possibile richiedere un’abitazione nel comune di lavoro, possono individuare un terzo comune all’interno dell’area regionale di riferimento che abbia una popolazione di oltre 5000 abitanti.

La dimensione dell’appartamento varia in base al numero dei membri della famiglia. Per una persona, l’abitazione misura da 28 a 46 metri quadrati; per due persone da 38 a 55 metri quadrati; per tre persone da 48 a 65 metri quadrati; per quattro persone da 58 a 80 metri quadrati; per cinque persone da 68 a 93 metri quadrati, e per sei o più persone, da 78 alla massima superficie disponibile.

Il valore Isee sarà uno dei criteri di assegnazione presi in considerazione. La domanda può essere presentata esclusivamente in formato digitale al seguente link: www.serviziabitativi.servizirl.it.