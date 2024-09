In Via Omero si è verificato un fatto di sangue: un giovane è stato pugnalato alla schiena

Nelle prime ore del mattino del 17 settembre 2024, un giovane di 19 anni è stato tragicamente accoltellato nella zona Corvetto di Milano. Attualmente ricoverato in condizioni critiche presso il Policlinico di Milano, le circostanze che circondano l’incidente restano nebulose.

È ancora incerto chi abbia lanciato l’allarme alle 3.40 am. Potrebbe essere stato un passante che ha scoperto il giovane disteso a terra o forse una persona conosciuta. L’identità dell’aggressore, così come il motivo dell’attacco, rimangono ugualmente oscure. Ci si chiede se il ragazzo sia stato coinvolto in una lite o se sia stato assalito direttamente. È possibile che sia stato attaccato da un individuo o che sia stato affrontato da un gruppo? Queste sono questioni che la polizia dovrà indagare per ricostruire gli eventi della notte.

Sull’accaduto è intervenuta prontamente un’ambulanza e un’unità di pronto soccorso dell’AREU, l’Agenzia di emergenza urgenza lombarda, che ha prestato le prime cure al giovane ferito, che sembrerebbe non essere italiano. A causa della gravità della ferita alla schiena, il ragazzo è stato poi trasferito al Policlinico di Milano, dove i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni.