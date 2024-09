Il servizio dell’autobus è di nuovo attivo. Le sezioni sono direttamente connesse alla stazione del treno

Il “linea mattinata”, un servizio di autobus pubblico richiesto dai residenti per connettere le frazioni di Gaggiano con la stazione di Via Marconi a Milano, è stato ripristinato. Questo servizio è particolarmente apprezzato da studenti e pendolari che devono raggiungere scuola e lavoro nel capoluogo. Il servizio, molto apprezzato l’anno passato, inizierà da Vigano, con otto fermate intermedie, e terminerà direttamente alla stazione ferroviaria. Il primo autobus partirà alle 6.45 dalla Via Gramsci e si dirigerà verso la stazione, passando per il cimitero, la SP38, le vie Schenavoglia, Italia, Volta, Leonardo Da Vinci, SP59 (vicino al supermercato) e Via Roma. “Questo servizio offrirà vantaggi notevoli a coloro che viaggiano la mattina, rendendo il loro viaggio più confortevole”, affermano le autorità comunali. Inoltre, è stata pianificata una “nuova corsa pomeridiana” che assicurerà il ritorno dalle stazioni alle frazioni di Vigano e Bonirola. Pensata tenendo in mente le esigenze degli studenti e dei lavoratori, la corsa pomeridiana partirà alle 17.15 dalla stazione e farà una rotta circolare per ritornare in Via Marconi intorno alle 17.50. “Questo è solo un passo iniziale verso un trasporto pubblico locale più efficace. Il nostro fine ultimo”, concludono da Comune, “è di espandere ulteriormente i collegamenti, al fine di unire anche le altre frazioni al centro di Gaggiano in un futuro prossimo”.

La questione riguardante la mancanza di servizi di trasporto pubblico a Gaggiano è stata sollevata nelle ultime settimane, coinvolgendo anche la prefettura. Il sindaco Enrico Baj ha rappresentato le richieste dei residenti, che sollecitano un aumento dei veicoli di superficie per garantire un collegamento adeguato con Milano.