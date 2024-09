Il rifacimento dell’asfalto su viale Coni Zugna implica una modificazione del tragitto per autobus e tram

Lavori stradali temporanei stanno interessando viale Coni Zugna, dando luogo a modifiche nei percorsi dei mezzi pubblici. Tra il 16 e il 27 settembre, escludendo il weekend, dopo le 20, i servizi delle linee 10, N25 e N26 subiscono alcune variazioni.

Il tram 10 esegue il servizio ordinario tra viale Lunigiana e piazzale Baracca, da dove devia verso corso Vercelli, sostituendo i tram con gli autobus B10 fino a Segesta. Questi ultimi mantengono le stesse fermate della linea 16.

Per quanto riguarda l’autobus B10, esso inizia il suo percorso da piazzale Baracca, presso la fermata dell’autobus 67. Prosegue su via Ariosto, Conciliazione M1, via San Michele del Carso, piazzale Aquileia, viale Papiniano, e arriva a corso Colombo, dove termina il suo tragitto prima di viale Coni Zugna. Da lì si rimette in moto in direzione opposta.

L’autobus N25, diretto solo verso la Stazione Centrale, devia il suo percorso e salta le stazioni da piazzale Aquileia a Porta Genova. Durante queste deviazioni, viaggia e si ferma su viale Papiniano e corso Colombo.

Infine, l’autobus N26, in direzione Cadorna, ne devia il percorso e salta le fermate da corso Colombo / piazzale Cantore a viale San Michele del Carso. Durante queste deviazioni, si sposta e si ferma su viale Papiniano. Esegue una fermata temporanea in via San Michele del Carso 23 insieme al tram 10.