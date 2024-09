Il giardino Cam Garibaldi di Milano è dedicato a Giuni Russo

Il Cam Garibaldi di Milano ha rinominato il suo giardino interno in onore di Giuni Russo, una cantautrice e interpretatrice di spicco nella scena musicale italiana, che prematuramente ci ha lasciato il 14 settembre 2004 a causa di un cancro, all’età di 53 anni. La cerimonia di ribattezzamento si è svolta nel pomeriggio di oggi al centro civico, vicino al quale Russo viveva. Questa sede è conosciuta per offrire vari servizi alla comunità e per essere un luogo di espressione artistica, culturale e di svago. Nata Giuseppa Romeo, la cantante era una siciliana di Palermo, nata il 7 settembre 1951, che ha trovato la sua voce artistica a Milano, da cui la decisione di dedicarle uno spazio pubblico. Russo vantava un range vocale impressionante, coprendo quasi cinque ottave. Il suo primo successo arrivò negli anni ’70 e raggiunse il culmine nel 1982 con la canzone “Un’estate al mare”. Alla cerimonia erano presenti Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura, Mattia Abdu, presidente del Municipio 1, la cantautrice Alice e Maria Antonietta Sisini, presidente dell’associazione culturale “GiuniRussoArte”. Sacchi ha definito Russo non solo una talentuosa cantautrice, ma anche un’artista innovativa e sperimentale. La sua voce unica continuando a lasciare un’impronta nel cuore di molti, ben oltre le sue realizzazioni musicali. Il giardino è un tributo tanto alla sua musica quanto al suo carattere coraggioso ed ispiratore.