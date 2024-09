Il fratello del defunto è stato detenuto a Milano a seguito di una sparatoria, presumibilmente per aver cercato vendetta per sua madre

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Milano dopo una sparatoria che avrebbe visto suo fratello come vittima. Si sospetta che l’uomo abbia sparato al suo fratello in atto di vendetta dopo che quest’ultimo avrebbe aggredito la loro madre. Il fatto è avvenuto nel mattino del 7 giugno nel cortile della loro casa situata in via Lorenteggio. In seguito all’incidente, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico e accusato di lesioni personali gravi, reato aggravato e porto illegale di armi in luogo pubblico.

Le autorità hanno avuto difficoltà a ricostruire l’evento a causa della riluttanza della vittima e della famiglia a collaborare. Tuttavia, la polizia è riuscita a raccogliere informazioni sulla dinamica dell’accaduto tramite la visione di vari video e l’ottenimento di testimonianze da parte di individui informati sull’incidente.

La vittima, un 32enne, si trova attualmente ricoverato all’ospedale San Carlo di Milano dopo aver subito un intervento chirurgico in seguito a una frattura al femore. Si è venuto a sapere che la vittima ha dei precedenti per danneggiamento e furto.