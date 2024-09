I genitori che lavorano continuano ad essere svantaggiati

Desidero esprimere la difficoltà vissuta da due genitori lavoratori a causa della scolastica intermittente. La scuola ha già riaperto l’11 settembre, dopo una pausa di 3 mesi, ma non a piena capacità. Fabio Muzzi, padre di una ragazza di 7 anni che frequenta la scuola elementare Leonardo Da Vinci, è uno dei molteplici genitori che ha organizzato un “servizio integrativo”, affidandosi a educatori per curare i suoi figli nel pomeriggio, fino alle 16.30. Cosa succede con le altre famiglie? Coloro che non possono contare su alcun sostegno devono inevitabilmente assumere una babysitter o lasciare il lavoro prima. Questo ha un impatto significativo sul budget familiare. Io e la mia partner lavoriamo in orario d’ufficio, quindi non saremmo in grado di andare a prendere nostra figlia alle 12.30 o 14.30.