Gli ospedali Ieo e Monzino di Milano si posizionano in cima alla lista delle strutture specialistiche italiane, avanzando anche nel ranking globale

Per il quinto anno consecutivo, l’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e il Centro cardiologico Monzino di Milano guidano la classifica italiana del ‘World Best Specialised Hospital 2025’, una ricerca condotta da ‘Newsweek’, in partnership con Statista. Nel panorama internazionale, i due istituti sono passati rispettivamente dalla 16a alla 9a posizione in oncologia e dalla 19a all’11a in cardiologia. Il Monzino è anche 23° in cardiochirurgia. Ricordiamo che la classifica di Newsweek seleziona i migliori ospedali specializzati in 12 discipline mediche, tra cui oncologia e cardiologia, includendo i migliori 300. La classifica si basa su un’indagine che coinvolge decine di migliaia di professionisti del settore sanitario, tra cui medici, personale sanitario e dirigenti oltre a considerare accreditamenti internazionali, certificazioni e i risultati dei ‘Patient Reported Outcome Measures’ (Proms), questionari compilati dai pazienti per valutare il loro stato di salute e la qualità della vita. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto da Ieo e Monzino in Italia per il quinto anno consecutivo e entusiasmato del nostro continuo miglioramento a livello globale: Ieo è tra i primi dieci e Monzino ne è vicino”, ha affermato Mauro Melis, CEO di Ieo e Monzino. “Credo che questo sia un grande traguardo non solo per noi, ma soprattutto per i nostri pazienti, che possono avere la certezza di essere curati in una struttura che offre le migliori cure disponibili a livello internazionale e rispetta gli altissimi standard di assistenza dei migliori ospedali del mondo”.