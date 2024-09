Gli eventi del 17 settembre sono stati organizzati da MiaNews

Le principali convocazioni

PROGRAMMA DI GIORNATA

– ALLE 10.45: Alessia Cappello, l’assessore per lo Sviluppo economico e le Politiche del lavoro, presenzierà alla cerimonia di premiazione dei ‘Chi è chi Fashion Awards’.

Sede dell’evento sarà il Palazzo Marino, Sala Alessi, in piazza della Scala 2

– ALLE 12.30: Alessia Cappello, sarà presente all’inaugurazione del CNMI Fashion Hub.

L’evento si terrà al Palazzo Giureconsulti, in piazza dei Mercanti 2

– ALLE 13: le commissioni Affari Istituzionali, Bilancio e Controllo Enti Partecipati si incontreranno in una riunione online. All’ordine del giorno: “Presentazione della proposta di modifica del “Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione e la cancellazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate”. Sarà presente Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare.

– ALLE 14: il sindaco Giuseppe Sala assisterà all’inaugurazione del CNMI Fashion Hub.

Il luogo dell’incontro sarà il Palazzo Giureconsulti, in piazza dei Mercanti 2

– ALLE 15.30: si svolgerà la cerimonia per la dedicazione del Giardino interno alla cantante e cantautrice Giuni Russo. Saranno presenti all’evento l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, il presidente del Municipio 1 Mattia Abdu, la cantautrice Alice e Maria Antonietta Sisini fondatrice dell’associazione culturale “GiuniRussoArte”.

L’evento si terrà al Centro Aggregativo Multifunzionale (CAM) Garibaldi, situato in corso Garibaldi all’incrocio con via Tessa.

– ORE 16: Le commissioni Casa, Rigenerazione Urbana e Speciale Economia Civile Sviluppo del Terzo Settore si incontrano virtualmente. Programma dell’incontro: “Ascolto della cooperativa Abitare. Esposizione di un concetto cooperativo con proprietà non divisibile”. Tra i partecipanti troviamo Silvio Ostoni, capo della cooperativa Abitare e l’Assessore all’Housing Guido Bardelli.

– ORE 18: Il primo cittadino, Giuseppe Sala, partecipa all’inaugurazione del libro di Stefano Fassina intitolato “Perché l’autonomia differenziata fa male anche al Nord”.

Location: Camera del Lavoro, Sala Buozzi, corso di Porta Vittoria 43

– ORE 21: L’Assessore allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro, Alessia Cappello, prende parte alla cerimonia del Premio Mestieri d’Eccellenza.

Location: Palazzo Lombardia, Belvedere ‘Silvio Berlusconi’, piazza Città di Lombardia.

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

– Alle 9.30: Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, parteciperà all’evento ‘L’inclusione si fa solo insieme’, tenuto dagli Stati Generali della Disabilità. L’evento è organizzato da Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità Aps).

Si terrà all’Università degli Studi Milano-Bicocca, sala Rodolfi, edificio U6, in piazza dell’Ateneo Nuovo 1

– Alle 10: sarà in sessione il Consiglio Regionale.

Si svolgerà presso Palazzo Pirelli, Aula consiliare, via Fabio Filzi 22

– Alle 11.30: L’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, parteciperà alla presentazione della campagna “Care for Caring – Ambasciatrici della Prevenzione”, per la prevenzione del tumore al seno.

L’evento avrà luogo presso la Questura di Milano, sala Scrofani, via Fatebenefratelli 11 Milano

– A mezzogiorno: Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, e Mauro Piazza, Sottosegretario con delega all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale, presenzieranno alla conferenza stampa per la presentazione del ‘Nameless Festival’. Questo festival musicale sarà organizzato dal 31 maggio al 2 giugno 2025 nei Comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini.

L’evento avrà luogo a Palazzo Lombardia, ingresso N1, 11° piano, Sala stampa, in piazza Città di Lombardia 1.

PROGRAMMA EVENTI CITTÀ

ALLE 10.30: introduzione alla nuova stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Oscar. Gli ospiti sono i direttori artistici Giacomo Poretti, Gabriele Allevi e Luca Doninelli.

Luogo dell’evento: Cascina Cuccagna, via Privata Cuccagna 2/4

ALLE 11.30: lancio della campagna per la prevenzione del tumore al seno, intitolata “Care for Caring – Ambasciatrici della Prevenzione”, destinata alle donne membri della Polizia di Stato, che coinvolge non solo Milano ma anche Brescia, Bologna e Piacenza. Parteciperanno Nicola Molteni, viceministro dell’Interno; Romano La Russa, consigliere regionale per la Sicurezza e la Protezione Civile della Lombardia; Christian Garavaglia, membro del Consiglio Regionale Lombardo; Bruno Megale, capo della polizia di Milano; Mario Mazzotti, superiore medico della Polizia di Stato; Giuseppe Curigliano, presidente dell’ESMO e vicedirettore Scientifico dell’IEO di Milano; e Matteo Stocco, direttore generale di Fondazione IRCCS Ca’ Granda.

Luogo dell’evento: Questura di Milano, sala Scrofani, via Fatebenefratelli 11 Milano

ALLE 17: lancio del libro “La Famiglia Meneghina. Una voce lungo un secolo 1924-2024”. Saranno presenti Carlo Sangalli, presidente della Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza; Alessandro Gerli, presidente dell’Associazione Culturale Biblioteca Famiglia Meneghina; Giacinta Cavagna di Gualdana; Paola Trifirò Siniramed; Roberta Cordani e Luigi Mignacco.

Luogo dell’evento: Palazzo Castiglioni, sala Turismo di Confcommercio Milano, corso Venezia 47.