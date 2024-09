Fitto è stato nominato come vicepresidente della Commissione Europea

Oggi, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato a Strasburgo la formazione della nuova squadra di leader che guideranno l’UE nei prossimi cinque anni. Il team consiste di sei vicepresidenti esecutivi, tra cui quattro donne e due uomini. Raffaele Fitto, nominato vicepresidente esecutivo in carica dalla Coesione e Riforme, risalta in particolare tra di loro. Von der Leyen ha evidenziato la varietà geografica e storica dei suoi vicepresidenti: tre di loro provengono da paesi che erano membri della Comunità Europea prima della caduta della Cortina di Ferro, mentre gli altri tre rappresentano paesi che si sono uniti dopo la riunificazione dell’Europa, tra cui paesi baltici, nordici e dell’Europa orientale. Nonostante le diverse origini e i diversi background culturali e professionali, von der Leyen sottolinea che tutti condividono lo stesso obiettivo: rafforzare l’Europa.

Fra i vicepresidenti esecutivi vi è anche Teresa Ribera, originaria della Spagna, a cui è stato assegnato il compito di guidare una transizione “equa, verde e competitiva”. Ribera sarà anche responsabile della delega alla Concorrenza, un nodo critico per assicurarsi che il mercato interno europeo operi in maniera efficace e giusta. Il francese Stéphane Séjourné avrà il ruolo di vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la Strategia Industriale. Sarà responsabile della gestione dell’industria, delle piccole e medie imprese (PMI) e del mercato unico. Il suo dovere sarà di creare le condizioni ottimali per la prosperità delle imprese europee, incoraggiando gli investimenti, l’innovazione, la stabilità finanziaria, alcuni tratti commerciali e la sicurezza economica.

Kaja Kallas, nota precedentemente come Primo Ministro dell’Estonia, assumerà il ruolo di Alta Rappresentante, implicando la rappresentanza della politica di sicurezza estera comune dell’Unione Europea, un incarico di notevole importanza geopolitica. Roxana Minzatu della Romania agirà come Vicepresidente Esecutivo per Persone, Abilità e Preparazione, con un’attenzione particolare allo sviluppo delle capacità umane e alla formazione professionale degli europei, entrambi vitali per il progresso economico e sociale della regione. Infine, l’incarico di Vicepresidente Esecutivo per la Sovranità Tecnologica, Sicurezza e Democrazia sarà delegato a Henna Virkkunen della Finlandia, un ruolo cruciale in tempi in cui la sicurezza tecnologica e la tutela della democrazia sono fondamentali per il benessere e la stabilità dell’Unione Europea. In breve, la nuova formazione di vicepresidenti esecutivi della Commissione Europea è stata accuratamente scelta per rappresentare la diversità e le competenze necessarie per affrontare le imminenti sfide dell’Unione, con l’obiettivo di rafforzare, unire e preparare l’Europa.