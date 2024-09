Esemplificazioni di partecipazione civica: “Abili nell’instaurare connessioni”

Durante la celebrazione della festa cittadina di Corsico, l’amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Stefano Martino Ventura, ha assegnato tre premi “Ponte d’Argento” civici. Questi riconoscimenti sono stati consegnati a Virgilio Bocchiola, Rossella Galbiati e l’organizzazione culturale Comteatro da Luigina Spaccini, consigliera, e Giandomenico Casarini, presidente del consiglio comunale.

Il premio “Ponte d’Argento” è stato assegnato a Bocchiola in onore del suo impegno e della professionalità mostrata durante i suoi oltre 60 anni di attività, che ha trasformato un semplice negozio di quartiere in una comunità accogliente, come descritto nella placca commemorativa. Il popolare barbiere, la cui attività si trova in via Cavour, ha espresso la sua profonda gratitudine per il riconoscimento, sottolineando quanto fosse inaspettato dopo tanti anni di duro lavoro.

Un altro premio è andato a Rossella Galbiati, consegnato per i suoi meriti nel ciclismo, ma anche per il suo ruolo attivo nel promuovere lo sport soprattutto tra i giovani. L’ex ciclista ha espresso la sua emozione per l’onore ricevuto, paragonando il momento alla sensazione provata quando ha conseguito tre record mondiali e il terzo posto nei Campionati di Barcellona. Galbiati gestisce una società ciclistica che porta avanti diversi progetti, tra cui attività per giovani disabili e l’ospitalità per atleti ucraini che, nonostante il conflitto in corso nel loro paese, possono continuare a allenarsi.

Infine, l’associazione culturale Comteatro è stata onorata per il suo lavoro artistico e pedagogico svolto nel corso di oltre quattro decenni, che ha utilizzato il teatro come un mezzo per lo sviluppo personale e l’arricchimento della comunità. Claudio Orlandini, fondatore dell’organizzazione, ha ritracciato la storia del gruppo durante il discorso di accettazione, sottolineando l’importanza del teatro come mezzo per promuovere l’auto-riconoscimento, la costruzione di relazioni e la crescita individuale.

“Il sindaco Ventura ha sottolineato come l’elemento comune tra tutti i meritevoli è la capacità di instaurare rapporti umani, sia in un piccolo negozio, praticando sport o tramite la cultura. Tutti quelli che contribuiscono a unire persone sono riconosciuti come degni di lode a Corsico, inclusi coloro che si fanno carico del benessere altrui e del mantenimento della loro città.”