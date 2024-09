È necessario trovare persone disposte ad accompagnare i bambini da casa a scuola in quanto viaggiano a piedi

Il progetto pedibus per gli studenti delle scuole elementari è ripreso con il suono della prima campanella. Questo servizio di accompagnamento a scuola, totalmente gratuito, mira a permettere agli alunni di percorrere il tragitto in maniera più autonoma, familiarizzando con il loro territorio e apprendendo le regole del codice della strada. Questo servizio, come affermato dal Comune, offre anche la possibilità di cambiare le abitudini spesso troppo sedentarie, valorizzando l’esercizio fisico e lo sviluppo di un approccio ecologico, contribuendo alla riduzione del traffico. Ogni gruppo di studenti è accompagnato da almeno due guidatori che li portano a scuola e poi verso le fermate del pedibus alla fine delle lezioni. Il Comune è alla ricerca di volontari per questo servizio e per partecipare è sufficiente compilare il modulo disponibile sul loro sito web istituzionale.