È in atto il processo di rinnovamento del parco “Lea Garofalo”, coinvolgendo strade, panche e indicazioni stradali

I lavori di restauro del parco Lea Garofalo in via Goglio a Rho sono iniziati. Da ieri, l’attenzione è concentrata sui vialetti di ghiaia in decadenza, che verranno interamente rinnovati utilizzando un materiale resistente, ecologico e permeabile all’acqua. Anche la segnaletica del percorso educativo per la sicurezza stradale, che viene utilizzato annualmente da numerose classi scolastiche locali in cooperazione con gli ufficiali di polizia locale, verrà aggiornata. Nuovi arredi urbani di design moderno, realizzati con materiali più duraturi, sostituiranno i vecchi arredi in legno. Le panchine e i bidoni della spazzatura saranno, invece, in metallo. A condizione che il tempo lo permetta, si prevede che i lavori si concluderanno in un periodo di due mesi. Al termine dei lavori, su un platano centenario identificato come “albero monumentale” dal Ministero dell’Ambiente, verrà posta una targa commemorativa. Anche l’area per i cani di via Pontida sarà interessata da lavori: l’area sarà chiusa per la sostituzione della rete esistente con una nuova recinzione a pannelli di materiale più robusto. “Il progetto di via Goglio è l’operazione più importante tra quelle approvate negli ultimi mesi per rifare aree verdi cittadine – afferma l’assessore all’ambiente Valentina Giro – Il parco occupa una posizione chiave, è regolarmente molto frequentato e necessita di un restyling considerevole. Per quanto riguarda i lavori nell’area dedicata ai cani di via Pontida, molti ritengono che questi spazi meritino più attenzione: l’intervento garantirà un maggior livello di sicurezza per tutti”.