E’ immenso il dolore e lo schianto per la tragica scomparsa di Ermanno e Federica, entrambi caduti vittime della montagna. Il mondo dell’architettura e della medicina è sconvolto per la perdita di un architetto e un medico morti in una caduta improvvisa

Milano è avvolta nel dolore e nello sconcerto per l’inaspettata perdita di due anime amatissime. Federica Tonoli, una trentunenne di Masate a est di Milano, ha persa la vita tragicamente in una caduta dalla ferrata del Monte del Forno, al limitare tra Italia e Svizzera, durante l’ultima domenica pomeriggio. Il giorno precedente, un altro lutto aveva colpito la comunità: Ermanno Molin Pradel, rispettato architetto cinquantasettenne di San Donato, aveva perso la vita scivolando sulla Cima Cigola, in provincia di Sondrio, tradito dal ghiaccio.

Ermanno, conosciuto affettuosamente come “Mola” tra i suoi cari, era una personalità indimenticabile. Ospite fisso delle vacanze annuali, brillava per generosità, umiltà e senso dell’umorismo. Era l’organizzatore e il fotografo ufficiale del gruppo, sempre pronto con un piano dettagliato e l’attenzione per i dettagli. Aveva un amore profondo per la fotografia e le montagne, dimostrato tragica-ironicamente dal fatto che abbia perso la vita proprio nelle montagne che tanto amava.

Il dolore è sentito dalla comunità di San Donato, dove Ermanno nacque, cresceu e tutt’ora viveva. Era anche conosciuto per la sua relazione con la defunta Rosa Dinoia, ex impiegata del Comune di San Giuliano e recente responsabile della biblioteca, Deceduta nell’ottobre 2019. “Ora raggiungerai la tua Rosa,” è stato uno dei tanti messaggi commosso per l’architetto.

Le sue dritte vacanze erano state immortalate una ultima volta a fine agosto, dopo il suo viaggio in Vietnam, un ricordo che il suo caro amico Cesare terrebbe caro. L’allarme era stato dato sabato, quando familiari lo hanno trovato dopo la caduta a quota 2.500 metri, ma era stato tutto vano.

L’addio definitivo avverrà giovedì alle 10 presso la chiesa di San Riccardo Pampuri a Peschiera. Numerosi sono i messaggi di affetto indirizzati a Federica Tonoli, una medica impegnata nel suo lavoro presso l’Rsa ‘Le Querce’ a Cavenago Brianza, con molte passioni ed interessi come l’equitazione. La sua passione per la montagna le è risultata fatale. Sarebbe diventata trentunenne in tre settimane. Aveva scelto di passare la domenica con tre amici – un uomo di 31 anni e due giovani di 26 anni – scalando la ferrata del Monte del Forno in Valmalenco, una sfida per gli alpinisti più provetti. Ma in un attimo, è caduta davanti agli occhi dei suoi amici atterriti. Il giorno successivo, gli amici esprimono il loro dolore e cordoglio: “Non ti dimenticheremo mai”.