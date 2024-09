Danilo Venturi è stato nominato alla direzione di Ied Milano

Danilo Venturi è stato nominato il nuovo direttore della sede di Milano dell’Istituto Europeo del Design (Ied), passando dal suo precedente incarico alla scuola di Firenze. Venturi, che è anche un musicista e l’autore di “Brand Persona: The Four Step Method”, succede a Benedetta Lenzi, che ora dirige la sede di Ied a Firenze.

“Come parte del modello educativo di Ied, l’arte ispira, il design aggiunge senso all’idea progettuale, la moda sensibilizza sull’identità e la comunicazione ha un grande effetto sulla società. Ogni campo trae vantaggio dall’altro. Questa è la filosofia che guida la nostra collaborazione continua tra le sedi di Milano, Firenze, Roma, Torino, Cagliari e le altre città spagnole come Madrid, Barcellona e Bilbao”, ha detto Venturi.

Venturi, con una solida formazione in scienze politiche, ha iniziato la sua carriera nell’industria musicale. È stato un pioniere nel campo dell’e-commerce e dei concept store e ha lavorato per la marca di lingerie La Perla. Inoltre, ha conseguito un Master in Luxury Management.

Il suo nuovo ruolo come direttore della sede di Milano rappresenta per lui la continuazione di un percorso progettuale avviato a Firenze, mantenendo al contempo un modello formativo interdisciplinare e transdisciplinare e perseguendo una ambizione internazionale.

Contemporaneamente, il Gruppo Ied sta espandendo con programmazione la sua presenza nell’area dell’Ex Macello, nel quartiere Calvairate, dove si prevede che verrà inaugurato nel 2027 il suddetto futuro campus internazionale Ied.