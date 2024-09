Dall’ergastolo alle scene: Baby Gang, tra problemi legali e successo economico, mira a dominare il panorama europeo

Milamo – Sebbene sia noto per le sue apparizioni in tribunale, arresti e denunce, continua ad essere uno dei leader nelle classifiche di streaming. Raccoglie oltre 6,5 milioni di ascoltatori al mese, canzoni che hanno raggiunto i due miliardi di stream su Spotify, e milioni di fan sui social media. Si è affermato sulla scena musicale francese con la sua canzone ‘Mentalité’, che ha accumulato 132 milioni di stream. Con record di incassi e un tour europeo in programma che lo porterà alla sala concerti Bataclan a Parigi – luogo di uno dei più violenti attacchi terroristici a sfondo islamico il 13 novembre 2015.

Questa è la storia di Baby Gang, nato Zaccaria Mouhib a Lecco 23 anni fa da una famiglia marocchina, che s’è trovato al centro di una serie di problemi legali al tempo stesso della sua ascesa nel mondo della musica. Questa sua figura di “artista maledetto” ha attratto sia il pubblico che gli investimenti delle case discografiche. Il suo album ‘L’angelo del male’ è al primo posto nella classifica ufficiale Fimi/Gfk e ha ricevuto un certificato Oro, rafforzando il desiderio dei suoi fan di vederlo dal vivo e sperimentare personalmente l’intensità delle sue canzoni che hanno raggiunto i 2 miliardi di stream su Spotify. Nel 2023, Baby Gang è stato certificato come il rapper italiano più ascoltato all’estero su Spotify e durante la sua carriera ha lavorato con artisti internazionali come Lacrim, Jul, Raf Camora, Morad e Russ Millions.

Il tour europeo ‘The end of the world’ inizierà il 25 ottobre con un concerto al Circo Momo a L’Aquila. Questo sarà il primo concerto ufficiale di Baby Gang, che può finalmente concentrarsi sulla sua musica e sui suoi fan. Egli è un rappresentante dei giovani italiani di seconda generazione, cresciuti nelle strade ma con l’aspirazione a un futuro migliore. Dopo il concerto d’apertura, ci saranno altre nove performance nei principali club europei, tra cui il Bataclan a Parigi e l’Astra a Berlino. Inoltre, sono previste altre tre date nei palasport italiani a dicembre, con una fermata all’Unipol Forum di Assago il 14 dicembre. Questi concerti, prodotti da Trident Music, segneranno l’arrivo di Baby Gang sulla scena europea. Il trapper ha trascorso del tempo nel carcere minorile Beccaria e ha avuto l’opportunità di sviluppare il suo talento nella comunità Kayros, fondata da don Claudio Burgio.

L’ultimo processo d’appello di Baby Gang, riguardante una sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como nella movida milanese, ha causato il ferimento di due senegalesi. Alla fine, la pena è stata ridotta della metà. Il suo avvocato, Niccolò Vecchioni, ha dichiarato dopo la sentenza: “Stiamo parlando di processi reali, non di un’operazione di marketing. Questi ragazzi hanno la loro libertà personale limitata. Queste sono situazioni che influiscono tangibilmente sulle loro vite; non si tratta di un gioco”. Anche un’altra figura significativa nel crew di Baby Gang, Simba La Rue, trapper con un passato problematico, è stato coinvolto nel caso. Anche lui è salito alla ribalta delle classifiche musicali.