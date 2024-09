“Corsa contro gli ostacoli con la prole di tre”

La scuola primaria Carlo Poma, frequentata da mia figlia di 8 anni, inizierà il suo orario pieno dal 23 settembre, causando diversi inconvenienti, come afferma Chiara Marinoni, madre di tre. La minore, che frequenta il terzo anno, è una delle tante a dover gestire l’orario ridotto dovuto alla mancanza di un organico completo. “Ho due altri figli, uno di 12 anni che va alle medie, e uno di 14 appena entrato alle superiori. La scorsa settimana ho dovuto lasciare il lavoro prima del previsto per andare a prenderla alle 12.30. Adesso devo fare i salti mortali per preparare il pranzo ai miei altri figli, per poi correre di nuovo a ritirare la più giovane alle 14.30. È una vera e propria corsa contro il tempo”, descrive Marinoni.