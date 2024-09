Beppe Menegatti, il regista ed ex consorte di Carla Fracci, è recentemente deceduto

Il noto regista Beppe Menegatti, esposo di Carla Fracci, è deceduto. È noto per la direzione di quasi tutti i lavori interpretati da sua moglie. Aveva raggiunto l’età di 95 anni. Fonti vicine alla sua famiglia hanno confermato la notizia all’Adnkronos. È deceduto a Roma martedì mattina poco prima delle 7, seguito da un peggioramento nelle ultime ore. Era stato ricoverato in ospedale il 12 settembre precedente. Al momento della sua morte, il figlio Francesco era presente.

Beppe Menegatti: La sua carriera

Per diversi mesi, Beppe Menegatti si era trasferito a Roma, luogo di residenza di suo figlio Francesco e dei suoi nipoti Giovanni e Ariele. Per molti anni, lui e la moglie Carla Fracci, che è morta nel maggio 2021, vivevano a Milano. L’intera carriera di Menegatti è stata dedicata all’arte della danza e del teatro, dirigendo le performance della moglie.

Nato a Firenze, negli anni cinquanta Menegatti ha frequentato l’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico a Roma. Nel 1955, è stato invitato da Luchino Visconti a collaborare come assistente di regia per un ballet alla Scala di Milano, e da quel momento in poi è diventato assistente regista. Fu in quell’occasione che per la prima volta incotrò Carla Fracci, che avrebbe trasformato la sua vita.

Beppe Menegatti e Carla Fracci: Una storia d’amore.

Nel corso di un’intervista rilasciata poco prima della scomparsa di Carla Fracci, Beppe Menegatti ha rivelato che l’immagine della donna si manifesta spesso nei suoi sogni. In una conversazione con Serena Bortone durante il talk show di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, Menegatti ha ammesso di provare una profonda solitudine. L’apparizione di Fracci nei suoi sogni porta un po’ di conforto, ma non è in grado di riportare quel sorriso che una volta era una sua caratteristica distintiva. Ogni volta che Fracci appare nei suoi sogni, pronuncia una frase bellissima, chiedendogli di avere pazienza e promettendogli un futuro incontro. Inoltre, trasmette il messaggio che il suo amore per i loro amici rimane immutato e che molte persone si rincontrano dopo aver intrapreso il viaggio verso l’aldilà. Menegatti ha concluso dicendo che quando si riunirà a lei, gli dirà quanto il suo assenza ha creato un vuoto ed è causa di un’angoscia che molti amici non sono riusciti a mitigare.