Bam, il giardino delle torri: “Un colpo audace di trionfo. Ma attenzione alla sicurezza”

Il “Biblioteca degli alberi” (Bam), un giardino botanico moderno, si trova adesso dove una volta c’era solo terra, tra i grattacieli di Porta Nuova. Quest’area di quasi dieci ettari piena di piante, percorsi pedonali, aree per il gioco e fitness è stata inaugurata nel 2018. Attira una vasta gamma di visitatori grazie alla sua ampia offerta di eventi culturali. Maria Grazia Petter, che ama portare il suo cane a fare una passeggiata al Bam, considera il posto gradevole, pulito e ben organizzato. L’architetto Emilio Cattaneo, un visitatore frequente del parco, concorda sul fatto che, nonostante fosse un progetto azzardato, il parco è diventato un grande successo. Secondo Marzia Caputo, che passa il tempo guardando suo figlio giocare seduta su una panchina, l’area è un po’ affollata ma ben curata e attraente. “Lo trovo molto interessante per le sue attività, come il circo e i concerti”, ha aggiunto. Tuttavia, la storia del Bam non è priva di problemi. Vincenzo Mancuso, proprietario di una gelateria, ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo alla sicurezza quando ha aperto il suo negozio. “Ora”, ha detto, “la zona è più sorvegliata. E’ un luogo affascinante, in particolare per i visitatori. Forse un po’ meno per chi vive in zona”.