A San Colombano al Lambro, un incidente coinvolgendo tre veicoli ha lasciato quattro persone gravemente ferite, inclusa una giovane età di 12 anni

A San Colombano al Lambro, Milano, si è verificato un incidente stradale questa mattina sulla Provinciale 23, in una zona caratterizzata da numerose curve. Quattro persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui un ragazzo di 12 anni che stava andando a scuola in auto con sua madre. Tre auto sono state coinvolte nell’incidente, una delle quali si è rovesciata sulla strada. Nonostante le ferite gravi, nessuna delle vittime è in pericolo di vita. Gli automobilisti che passavano hanno dato l’allarme, e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale. La strada Provinciale 23, che collega le province di Lodi e Pavia, è stata momentaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.