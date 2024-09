Una bambina è gravemente ferita dopo essere caduta dalle scale e aver colpito la sua testa

Durante un pacifico sabato pomeriggio, una tranquilla giornata familiare si è mutata in pochi istanti in un incubo per una bimba di quattro anni e i suoi genitori di discendenza egiziana. Secondo una ricostruzione iniziale che rimane da verificare, la bambina ha subito un incidente cadendo mentre scendeva le scale con i suoi genitori in un edificio situato in via Ucelli di Nemi, nel quartiere Ponte Lambro, alla periferia estrema sud-est della città. Ha colpito violentemente la testa, perdendo coscienza a seguito dell’urto. La pronta chiamata al numero 112 è stata effettuata poco dopo le 16, portando all’immediato intervento del personale medico di Areu per prestare i primi soccorsi alla piccola ferita, dopodiché è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Raffaele. Dal centro medico in via Olgettina, la bimba è stata poi trasferita via elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stata affidata agli esperti medici di un centro specializzato in traumi pediatrici. Le forze dell’ordine sono state coinvolte per fare luce sull’incidente e soprattutto per escludere qualsiasi possibile causa alternativa all’incidente accidentale: le indagini preliminari fino a ieri sera, avrebbero rafforzato la narrazione iniziale, escludendo allo stesso tempo qualsiasi responsabilità o mancanze di controllo da parte dei genitori della bambina.