Un malfunzionamento sulla linea dell’Alta Velocità ha creato disordine nella Stazione Centrale di Milano

La Stazione Centrale ha vissuto una domenica mattina di gravi inconvenienti a causa di un malfunzionamento che ha colpito la linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna-Firenze a Piacenza. I treni hanno subito ritardi fino a un’ora e la loro circolazione è stata lenta lungo la popolare tratta nord-sud, sia nei giorni lavorativi sia nelle giornate festive come quella odierna. Nonostante la risoluzione del problema tecnico, le difficoltà sono proseguite, come mostrano le foto in Stazione Centrale, dove molti passeggeri, incluse numerose turisti dall’estero, attendevano con le loro valigie e borse in attesa di informazioni sui tabelloni delle partenze e degli arrivi. Si prevede un graduale ritorno alla normalità nel corso della giornata.