Un incidente con il paracadute che ha causato una caduta di 15 metri: la persona è in condizioni critiche all’ospedale

Durante un’esibizione di paracadutismo, un uomo di 50 anni fa un volo di 15 metri a Desio, risultando seriamente ferito e richiedendo ricovero urgente in ospedale. L’incidente si è svolto a una festa dello sport locale, che è stata successivamente interrotta.

L’incidente è avvenuto domenica a Desio (Monza-Brianza) durante un volo dimostrativo di paracadutismo. L’uomo di 50 anni è caduto per quasi 15 metri mentre era in volo, atterrando brutalmente a terra dopo che il suo paracadute ha colpito un ramo d’albero durante un lancio da un elicottero. L’uomo è atterrato a una distanza di circa 150 metri dal luogo designato per l’atterraggio.

In quel momento a Desio si stava svolgendo una festa dello sport. L’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia aveva organizzato una zona per lanci dimostrativi. Le squadre di soccorso di 118 arrivano immediatamente sul posto con un’ambulanza e un veicolo medico. Nonostante l’uomo fosse cosciente al momento del soccorso, con un trauma al bacino e sospette fratture multiple, è stato portato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni critiche.

La festa dello sport è stata annullata a seguito dell’incidente. L’amministrazione comunale e altre autorità, riferendosi all’incidente come “imprevisto”, hanno deciso di interrompere l’evento. Andrea Civiero, assessore di Desio, ha espresso vicinanza al paracadutista coinvolto, sottolineando l’impegno della comunità nel supportare lui e la sua famiglia in questo difficile momento, e il desiderio di interrompere le celebrazioni per rispetto e solidarietà.