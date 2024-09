Tre giovani in un alloggio per viaggiatori sono stati trovati con quasi 2 chilogrammi di sostanze stupefacenti e 5mila euro in denaro liquido

Tre individui sono stati intercettati dalla polizia con una significativa quantità di stupefacenti. Gli agenti della legge hanno scoperto un’operazione di droga in esecuzione all’interno di un ostello di Milano. Durante un’incursione notturna tra venerdì e sabato, la polizia ha colto in flagrante tre giovani. L’episodio si è verificato alle prime luci dell’alba del sabato in Via Galeno, nel quartiere della Bicocca.

Tra i sospettati c’era una ragazza brasiliana di 19 anni, regolarmente residente in Italia e già nota alle forze dell’ordine, ed altri due giovani italiani del medesimo segmento di età.

Gli agenti hanno trovato nel possesso del trio una combinazione di diverse droghe per un totale di 1.840 grammi, comprendente ketamina, cocaina rosa, ecstasy e hashish, tutte racchiuse dentro un grande borsone. Gli altri oggetti rinvenuti includevano una bilancia di precisione e oltre 5.400 euro in contanti, presumibilmente guadagnati attraverso lo spaccio di droga.

Il trio è stato successivamente arrestato e trasferito alla prigione di San Vittore in attesa del giudizio.