L’incidente sulle linee ferroviarie ha dato il via alle manovre per sgombrare i treni dai percorsi ferrati

Le operazioni di rimozione dei treni coinvolti nell’incidente ferroviario sono state avviate. Grandi gru sono state piazzate in via Pallanza e viale Fulvio Testi, rimuovendo la domenica pomeriggio il treno dell’incidente che è avvenuto venerdì mattina alle 6.30, quando un treno passeggeri si è scontrato con un container caduto sul binario a seguito di un incidente tra due treni cargo.

L’incidente ha risultato in sei feriti tra passeggeri e il conduttore del treno che arrivava da Domodossola. Le indagini continuano per stabilire l’esatta dinamica e la causa dell’incidente. La Procura di Milano ha aperto un caso per disastro ferroviario colposo, che include anche l’aggravante di lesioni personali una volta che i pubblici ministeri avranno accesso ai rapporti medici del pronto soccorso.

Secondo una ricostruzione preliminare dell’incidente, il secondo treno merci avrebbe dovuto ricevere un segnale rosso, dato che la parte posteriore del primo treno (fermato) occupava un binario diverso dal suo. Tuttavia, il segnale verde è stato dato al secondo treno che ha quindi colpito il primo treno. Durante la collisione, un container è caduto sul binario su cui arrivava il treno regionale Domodossola-Milano Centrale. Nonostante la frenata d’emergenza del conducente, lo scontro è stato inevitabile.

Il servizio dei treni è stato ripristinato nelle prime ore di sabato mattina, dopo un duro lavoro dei tecnici della Rete Ferroviaria Italiana durante l’intera giornata di venerdì.