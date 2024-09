L’architetto Ermanno Molin Pradel, all’età di 57 anni, ha tragicamente perso la vita in montagna

Durante il suo viaggio di sabato 14 settembre, un milanese di 57 anni ha avuto una tragedia. L’architetto Ermanno Molin Pradel, un nativo di San Donato Milanese, è purtroppo deceduto in montagna nel primo pomeriggio, mentre era a Piateda (Sondrio), a 2.500 metri di altezza con alcuni membri della sua famiglia. Stava ritornando dopo aver scalato il Pizzo Cigola. Le prime informazioni suggeriscono che sia scivolato e caduto, con i traumi risultanti che si rivelano fatali. La sua famiglia ha dato l’allarme e l’elisoccorso dell’Areu è stato mandato sul luogo dell’incidente, insieme alle squadre del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). Sfortunatamente, non c’era nulla che potesse essere fatto per l’uomo. Il Cnsas ha emesso un avviso, sottolineando che “Il calo recente delle temperature e le nevicate locali creano condizioni notevolmente diverse rispetto alle ultime settimane. Fare attenzione a neve e ghiaccio; come vestirsi, l’equipaggiamento e le competenze alpinistiche o escursionistiche dovrebbero essere adeguati ai cambiamenti stagionali in corso”.