La celebrazione avviene qui, tra pizzica e taranta. Godetevi quattro giorni ricchi di danze e melodie

Tutto è pronto per inaugurare la venticinquesima edizione del Festival della taranta, della pizzica e del gusto, il cui tema principale sono i colori, i sapori e le sonorità della Magna Grecia. Il pubblico avrà l’opportunità di vivere un’esperienza unica di quattro giorni, immerso nelle tradizioni tipiche del Sud Italia, che comprendono cibo tradizionale calabrese, danze folkloristiche e musica locale, nonché numerose attività destinate ad adulti e bambini, che variano dai talk agli workshops. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo il prossimo giovedì, 19 settembre, trasformando Pieve Emauele nella capitale culturale per i prossimi quattro giorni. Tra i concerti previsti, si esibiranno Demo Migrantes, Dipende di Te, e Cosimo Papandrea. Ci siamo quasi, manca poco alla cerimonia di apertura della venticinquesima edizione del Festival, organizzata dall’associazione Magna Grecia con il patrocinio del Comune di Pieve Emanuele e della Regione Calabria. L’evento si svolgerà nell’anfiteatro municipale in via Viquarterio. Giovedì, il programma includerà i laboratori di ceramica curati dai fratelli Minniti e i laboratori di pizzica con Valentina Panera. A concludere la giornata un’iniziativa dal titolo “Stop al vandalismo”, coinvolgendo le scuole della regione Sud Milano, organizzata in collaborazione con la scuola del dopolavoro ferroviario. Venerdì, alle 19:00 è prevista la Sagra della melanzana, seguita alle 21:30 dal concerto etno folk di Domo Emigrantes, con Paglialunga e De Marco Anglano. Sabato, alle 15:30 sarà il turno della James Session, una selezione di musica dal mondo, seguita dalle performance degli studenti di Nino Triolo. Poi alle 19:00 degustazione di maccaruni e carne di capra. La giornata di sabato si concluderà con le performance della Magna Grecia Orchestra Ensemble, Mimmo Cavallaro featuring Alessandro Santacaterina e i Dipendenti di te. Domenica, alle 11:00, si terrà il convegno dedicato al bergamotto, noto come “oro calabrese”.

Il programma musicale avrà inizio alle 21 con le esibizioni di Tarakan & The Keltaholics, Magna Grecia Orchestra Ensemble e Cosimo Papandrea. Per una durata di quattro giorni, ci saranno anche stand di venditori che offriranno prodotti tradizionali calabresi.