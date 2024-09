Dopo aver staccato la cintura del seggiolino, una bimba di due anni è stata sparata fuori dall’auto e attualmente si trova ancora in cura in ospedale

L’indagine è ancora in corso riguardo l’incidente stradale avvenuto a Gessate (Milano), quando una bambina di due anni è stata espulsa dall’auto guidata dalla madre. Il tragico evento è accaduto la scorsa settimana sulla strada provinciale 216 e la piccola si trova attualmente al Niguarda Hospital. Nonostante le sue condizioni si siano stabilizzate, i medici hanno deciso di mantenere la prognosi riservata a causa della sua giovane età e continuano a monitorarla nei giorni a seguire. La Polizia Locale è responsabile dell’indagine in corso. Nei giorni a venire, verrà eseguito un esame tecnico del seggiolino auto da cui la bambina pare si sia liberata in maniera misteriosa. L’indagine intende anche stabilire se la bambina fosse stata adeguatamente assicurata al seggiolino e perché la portiera si sia aperta durante un curva, presumibilmente causando l’espulsione della bambina. Durante l’incidente, la madre era alla guida e il fratello più grande della bambina era con lei nel veicolo.