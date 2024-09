Daniela Tognoli ha perso la vita a causa di una caduta in montagna

Una tragica fatalità è avvenuta durante una gita in montagna a Valmalenco, sul Monte del Forno. Una sfida fatale per Daniela Tognoli, una 30enne di Masate, Milano, che ha incontrato la morte in un incidente durante una scalata alpina. La sciagura si è verificata domenica 15 settembre, in primo pomeriggio, vicino al confine tra Italia e Svizzera, sopra la località di Chiareggio, situata nel comune di Chiesa in Valmalenco.

Dal resoconto, si capisce che la giovane donna era in compagnia di due amici, provenienti rispettivamente da Tirano e Morbegno, quando improvvisamente ha subito una caduta. Malgrado l’intervento immediato del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), non è stato possibile nulla per salvarla.

Questo rappresenta il secondo drammatico incidente nella zona della Valtellina in un lasso di due giorni, seguito alla morte di Ermanno Molin Pradel, un architetto di 57 anni da San Donato Milanese, avvenuta sabato alla Cima Cigola.