Cerca di commettere un furto in un esercizio commerciale e aggredisce il guardiano della sicurezza

Un giovane ivoriano di 19 anni ha tentato di compiere un furto in un negozio a Milano sabato pomeriggio, cercando di nascondere la merce presa dagli scaffali per portarla via senza pagarla. Tuttavia, l’addetto alla sicurezza ha intercettato il ragazzo, che ha cercato di liberarsi lottando con calci e pugni. Nonostante la violenza, l’addetto alla sicurezza è stato in grado di tenerlo fermo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

L’incidente è avvenuto in viale Tunisia, attorno alle quattro e mezza. Il giovane, regolare in Italia e con precedenti penali, è stato poi arrestato dai poliziotti e verrà processato. Fortunatamente, l’addetto alla sicurezza, un uomo egiziano di 49 anni, non ha riportato ferite significative.