Un uomo ha perso la vita in un incendio scoppiato in un edificio a Trezzo sull’Adda, mentre una donna è stata fortunatamente tratta in salvo

Un uomo senegalese di 70 anni è stato vittima di un incendio avvenuto questa mattina in un edificio nel centro di Trezzo sull’Adda, in Via Jacopo da Trezzo. Il suo corpo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco durante la fase di estinzione dell’incendio nell’appartamento, situato al primo piano del complesso, dove viveva da solo. L’impressione è che l’incendio sia scoppiato proprio lì.

Invece, una signora di 92 anni che era rimasta intrappolata nel suo appartamento durante il punto culminante dell’incendio è in buona salute. È stata salvata dai carabinieri e trasportata all’ospedale per gli esami necessari. I Vigili del Fuoco stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio, lavorando ininterrottamente da ore con diversi veicoli e autopompe.

L’incidente ha richiesto l’intervento di carabinieri, team di soccorso, polizia locale e gruppi di protezione civile. Sei appartamenti sono stati dichiarati inabitabili e cinque famiglie sono state evacuate. Quattro di esse sono già state ospitate da amici o parenti, mentre l’alloggio temporaneo per una famiglia sarà fornito dal comune.

Il sindaco Diego Torri era presente fin dall’inizio dell’incendio. Ha dichiarato: “Lascio naturalmente a chi sta lavorando in queste ore il compito di scoprire cosa sia successo. Come amministrazione, abbiamo preso immediatamente provvedimenti per assistere i residenti, che per il momento, e non sappiamo per quanto tempo, non possono tornare nelle loro case”.