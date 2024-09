Un uomo ha perso la vita in un incendio che ha colpito una abitazione situata nel territorio milanese

Una tragedia ha colpito Trezzo sull’Adda il sabato mattino. Un settantenne è deceduto a causa di un incendio che è divampato intorno alle 6 del mattino in via Jacopo da Trezzo 35, proprio nel cuore della città, in un primo piano di un edificio di corte. Le fiamme non hanno dato possibilità di scampo all’uomo, di nazionalità senegalese, residente nell’appartamento. I carabinieri intervenuti sul luogo hanno managed to save a woman from the blazes. Il corpo del defunto è stato ritrovato dai pompieri, che sono giunti con cinque veicoli. Erano presenti anche tre ambulanze e due unità mediche del 118. Per permettere ai pompieri di procedere con le operazioni di salvataggio e spegnimento dell’incendio, circa 20 abitanti sono stati evacuati, tra cui una donna anziana inadatta alla deambulazione, presa in cura dal personale medico e trasportata in ospedale.