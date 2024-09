Un uomo è purtroppo deceduto in seguito ad un incendio a Trezzo sull’Adda, che ha colpito il primo piano di un edificio. Una donna, per fortuna, è stata tratta in salvo

La mattina del 14 settembre 2024, Trezzo sull’Adda è stata scossa da un tragico episodio. Un incendio si è scatenato in pieno centro, a via Jacopo da Trezzo, e ha causato la morte di un anziano che non è riuscito a sfuggire alle fiamme. Inoltre, una donna è stata salvata all’ultimo secondo dal rogo. Non si conoscono ancora le cause precisse dell’incendio, che ha avuto origine al primo piano di un edificio. I soccorritori, tra cui pompieri, paramedici e forze dell’ordine, sono intervenuti rapidamente. Una squadra di carabinieri è riuscita a estrarre la donna dall’edificio in fiamme, mentre il corpo dell’uomo è stato scoperto solo più tardi, quando i pompieri sono entrati nell’edificio. Le operazioni di soccorso sono ancora in svolgimento al momento.