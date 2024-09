“Siamo prigionieri della cattiva condotta”. Il degrado e l’atto di vandalismo sono presenti a via Roma a Pogliano Milanese

La situazione a Pogliano Milanese sulla via Roma è diventata insostenibile per i residenti. La tranquillità è stata sostituita da degrado e insicurezza causati dalle frequenti azioni vandaliche, come la colonnina telefonica distrutta per l’ennesima volta nonostante le ripetute segnalazioni fatte al comune. In risposta, gli abitanti hanno avviato una petizione per denunciare la condizione in cui versa la strada, ma finora i loro sforzi non hanno portato a dei cambiamenti.

Gli abitanti riportano di essere esasperati dalla continua presenza di giovani che frequentano le zone della movida locale, come discoteche, pub e birrerie. Questi ultimi, oltre a causare schiamazzi notturni, manifestano un totale disrispetto delle norme di convivenza. Le lamentele riguardano non solo il perenne disturbo della quiete pubblica, ma anche gli atti vandalici e le risse che avvengono nelle prime ore del mattino, creando un ambiente inquietante e pericoloso per chi risiede nella zona.

La preoccupazione riguarda anche la sicurezza stradale. Nonostante l’istituzione del senso unico in via Roma, la situazione non è migliorata. I residenti esprimono profonda frustrazione per quello che subiscono settimana dopo settimana e chiedono all’amministrazione comunale di prendere provvedimenti urgenti per arginare la situazione. Concludono dicendo che è impossibile continuare a vivere in queste condizioni.

Sfortunatamente, la situazione è peggiorata – affermano i residenti -. Per noi, attraversare il vicolo stretto che conduce a via Paleari sta diventando pericoloso a causa di autisti che non osservano i limiti di velocità. Inoltre, nella lettera ufficiale, gli abitanti esprimono il loro disappunto per problemi correlati all’ambiente, sporcizia e qualità dell’aria. Ogni settimana, siamo costretti a pulire bottiglie, resti di cibo e ogni tipo di immondizia causata da comportamenti incivili. Il problema più critico riguarda l’aria inquinata del vicolo di via Roma. I cittadini, sebbene siano furiosi e rifiutano di rassegnarsi alla situazione, avanzano anche alcune proposte per proteggere i residenti e mantenere l’ambiente pulito e dignitoso. Suggeriscono un aumento della sorveglianza, l’installazione di alcuni dossi, la segnaletica orizzontale con strisce bianche per delimitare la carreggiata, un autovelox e vari cestini per raccogliere l’immondizia, come riporta la lettera.