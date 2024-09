“Narrare la Bellezza”, l’evento finale per il centenario dell’Università Statale, si sta svolgendo al Teatro Lirico di Milano

Le festività in onore del Centenario dell’Università degli Studi di Milano sono ormai in fase di conclusione. Il quarto ed ultimo evento significativo s’intitola “Come raccontare la bellezza”. Si terrà Martedì 17 Settembre, alle 18:30, presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e promette un’esperienza piacevole, con la bellezza come attore principale. La bellezza, un concetto universale che varia con la cultura, il tempo e la disciplina, sarà il cuore del racconto guidato dal direttore artistico del Centenario dell’Università, Massimiliano Finazzer Flory. Saranno presenti Finazzer Flory, il rettore Elio Franzini, i professori Valentina Bollati e Paolo Stellari, il ballerino Roberto Bolle, il musicista e bassista Saturnino e la neoeletta rettrice Marina Brambilla. L’evento inizierà con un’esibizione musicale di Saturnino, a cui seguiranno i saluti ufficiali del rettore Franzini, che racconterà importanti momenti della historya dell’Università. Valentina Bollati, docente del dipartimento di Scienze cliniche e di Comunità, parlerà del legame tra bellezza e benessere. Il professore di matematica, Paolo Stellari, approfondirà il legame tra bellezza e matematica. Un degli momenti clou della serata sarà il dialogo con Roberto Bolle, étoile del Teatro alla Scala, che guiderà il pubblico nello scoprire la bellezza della danza e del movimento del corpo.

Marina Brambilla, nuova rettrice dell’Università degli Studi di Milano, avrà l’onore di conclusione dell’evento, focalizzando la sua riflessione sulla bellezza e sul suo ruolo significativo nel futuro panorama accademico e culturale. La serata vedrà il suo culmine con un spettacolo live di Saturnino, organizzato per festeggiare, attraverso la musica e momenti di socialità, il centenario dell’Università Statale insieme alla comunità universitaria e ai cittadini. Questa celebrazione musicale è un modo per onorare insieme questa importante pietra miliare, in un clima di festa che coinvolge l’intera comunità accademica e cittadina. È una celebrazione della bellezza in tutte le sue manifestazioni.