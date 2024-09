La situazione a San Giuliano è degna di nota. Nelle toilette dell’istituto scolastico, le porte sono assenti. Di conseguenza, gli studenti devono condividere i servizi igienici con l’addetto alle pulizie

Gli studenti sono tornati a lezione nelle istituzioni educative di San Giuliano dopo le operazioni di rinnovamento svolte su diverse strutture durante l’estate. Tuttavia, gli studenti della scuola media Lorenzo Milani stanno attraversando un periodo di difficoltà a causa dell’assenza delle porte dei bagni. Circa 400 studenti frequentano l’edificio in via Cavour, che è stato uno dei beneficiari delle opere di miglioramento finanziate dal Comune tra luglio e agosto.

Le ristrutturazioni degli 11 servizi igienici sono tra le modifiche apportate all’edificio. I lavori non sono ancora terminati del tutto, dato che l’azienda incaricata deve ancora installare le porte dei bagni singoli. Come tale, gli studenti sono costretti a utilizzare i bagni uno per uno durante le ore di lezione, non durante le pause, con i custodi che monitorano l’antibagno (che ha una porta) per prevenire l’ingresso simultaneo di più persone.

Anche se questa situazione ha provocato lamentele da parte di alcuni studenti e insegnanti che desiderano garanzie sui tempi di installazione delle porte, la preside Sabrina Ghiadoni chiede pazienza a studenti e genitori, affermando che l’installazione delle porte dovrebbe essere completata entro la fine di settembre. Ha inoltre emesso una circolare in merito alla questione.

“Abbiamo consultato il Comune riguardo alla questione dei servizi igienici e non ci è sembrato un problema abbastanza grave da rimandare il ritorno a scuola o da imporre agli studenti un periodo di didattica a distanza”, ha detto la preside. “L’uso dei bagni a turno garantisce l’adeguata privacy”.

Il primo cittadino Marco Segala assicura che l’impegno sarà massimo per mitigare il disagio al più presto e che l’accessibilità e sicurezza della scuola rimangono assicurate in ogni circostanza. L’edificio Milani non è l’unico complesso scolastico di San Giuliano a essere toccato da lavori di rinnovamento durante l’estate. Anche altre strutture sono state interessate da interventi durante i mesi estivi, in modo da evitare di creare problemi durante l’anno scolastico. Si sono inoltre condotti lavori di sistemazione presso i complessi delle materne Campoverde e Carlo Porta, il nido Arcobaleno e la scuola primaria Cavalcanti. In alcuni di questi casi, gli interventi hanno interessato l’ottimizzazione energetica degli edifici.