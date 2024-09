Iniziano le celebrazioni della biblioteca, onorando mezzo secolo di immergersi nella lettura e nell’arte

La libreria celebra il suo cinquantesimo anniversario. La hub di cultura è aperta a tutte le età, includendo un’area designata per bambini di età compresa tra 0 e 10 anni, con lo scopo di promuovere l’amore per la lettura nell’era digitale. Ci saranno attività fino alla fine di ottobre per celebrare l’evento, tra cui una caccia al libro, un aperitivo letterario e una festa per nonni. “Qui, si creano rapporti e ci troviamo nuovamente come una comunità “, afferma il sindaco Luca Maggioni. “Le sale accolgono genitori, bambini, studenti: sono un vero centro per lo sviluppo personale”. Inaugurata nel 1974, la struttura nel corso degli anni “è diventata un elemento essenziale della vita di tutti i giorni, supporta i lettori e i cittadini con una vasta gamma di servizi, attività e programmi”. Sin dalla sua nascita, l’istituzione ha evolve e si è adattata, trasferendosi in Via San Francesco e ampliando la sua missione per rispondere alle esigenze di una società in evoluzione e ai bisogni del pubblico. L’ultimo sviluppo importante è stata l’apertura di un’area per i bambini, “uno spazio progettato per accoglierli tra mobili colorati, libri adatti alla loro età e attività che stimolano la crescita”, come ricorda il sindaco. Questo progetto è diventato realtà grazie “alla generosa donazione della dott.sa Giuliana Stefanelli, pediatra che ha accompagnato tanti giovani nel loro crescere, mostrando come la collaborazione tra i diversi membri della comunità possa portare a risultati eccezionali”. La nuova area non è solo uno spazio, “ma un simbolo dell’impegno continuo a promuovere la lettura fin dalla più tenera età e a creare un angolo accogliente e inclusivo per le famiglie”. Molti volontari hanno contribuito al successo negli anni, ed il loro numero è in costante aumento.

Le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario includono eventi tradizionali ed innovativi, progettati per coinvolgere tutte le età: dai workshop per i più piccoli, alla presentazione dei libri, fino alle attività per gli anziani nelle case di cura. Il brindisi ufficiale per il mezzo secolo di attività si terrà il 29 settembre alle 16 in auditorium. “Lo scopo è fare in modo che queste festività siano un momento di condivisione per tutti: ogni singola persona dovrebbe sentirsi parte integrante della storia della biblioteca – afferma Maggioni -. Questo non è solo un luogo riempito di libri: è un’abitazione accessibile a chiunque, dove le storie si intricano, le idee si concretizzano e la città si sviluppa”.