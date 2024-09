Il rapporto con la sex worker non trova il suo gradimento e viene rifiutato: il “guardiano” lo pone sotto minaccia

Un uomo non ha gradito l’aspetto della prostituta che aveva scelto e ha deciso di non proseguire con l’incontro quando ha raggiunto il suo appartamento a Cologno Monzese. Ha notato che la donna non corrispondeva alle foto mostrate nell’annuncio online. Stava per lasciare quando un altro uomo, già presente nell’appartamento, gli ha minacciato con un coltello, costringendolo a lasciare 50 euro, l’importo precedentemente concordato. Questo è avvenuto venerdì pomeriggio. Il cliente, un 29enne, ha avuto il coraggio di presentare denuncia alla stazione dei carabinieri. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto l’uomo minaccioso e il coltello utilizzato per intimidire il 29enne. La donna è stata trovata poco dopo, in giro per la strada. Entrambi, l’uomo e la donna, sono stati arrestati con l’accusa di rapina. La donna, una romena di 37 anni, non aveva precedenti, mentre l’uomo, di 49 anni ed egiziano, ne aveva. Inoltre, è stato denunciato per sfruttamento della prostituzione. Entrambi si trovano adesso in prigione. Il coltello è stato confiscato.